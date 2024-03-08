Спорт 08 марта 2024, 18:51 Вратарь ЦСКА Акинфеев обновил два рекорда РПЛ Вратарь ЦСКА Акинфеев провел более 50 тысяч минут в РПЛ и установил рекорд РИА «Новости»

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил два рекорда Российской премьер-лиги. Встреча с самарскими «Крыльями Советов» стала для футболиста 250-й без пропущенных мячей, сообщила Lenta.ru.

На последних минутах игры армеец отразил 19-й пенальти, обновив рекорд турнира по этому показателю. Кроме того, Акинфеев провел более 50 тысяч минут в национальном первенстве РПЛ.

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«Акинфеев преодолел гигантскую отметку», — сообщал Telegram-канал «Матч Премьер».

Встреча ЦСКА с «Крыльями Советов» прошла в Самаре и закончилась счетом 2:0 в пользу армейцев. Дубль оформил бразильский футболист, защитник московского клуба Виллиан Роша.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Ранее стало известно, что футболист зарабатывал меньше девяти тысяч рублей в месяц по первому контракту. На тот момент это был минимальный размер оклада в клубе.