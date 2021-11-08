facebook_pixel
    08 ноября 2021, 10:57

    Вратарь «Спартака» объявил о завершении карьеры

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил о завершении карьеры

    Наза Салех Захи

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что завершает профессиональную карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

    Спортсмен опубликовал свое фото, где он идет в форме по коридору. Ребров признался, что хотел показать этот снимок в тот момент, когда решится завершить карьеру.

    «С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово», — написал футболист. Он подчеркнул, что уверен в том, что делает.

    В конце октября стало известно, что Ребров приостановил карьеру. Вратаря назначили на пост технического координатора «Спартака».

    Артему Реброву 37 лет. Он играл за «Спартак» с 2011 года. Команда вместе с ним стала чемпионом России и завоевала кубок страны.