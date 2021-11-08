Вратарь «Спартака» объявил о завершении карьеры

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров заявил, что завершает профессиональную карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Спортсмен опубликовал свое фото, где он идет в форме по коридору. Ребров признался, что хотел показать этот снимок в тот момент, когда решится завершить карьеру.

«С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово», — написал футболист. Он подчеркнул, что уверен в том, что делает.

В конце октября стало известно, что Ребров приостановил карьеру. Вратаря назначили на пост технического координатора «Спартака».

Артему Реброву 37 лет. Он играл за «Спартак» с 2011 года. Команда вместе с ним стала чемпионом России и завоевала кубок страны.