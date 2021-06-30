Вратарь «Спартака» назвал возможного преемника Черчесова

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров обсудил с порталом Sport24 возможность ухода Станислава Черчесова с поста наставника российской сборной и его вероятного преемника.

«Если это тупо взять и поменять Черчесова, поменять шило на мыло, как говорится, не в обиду никому, что будет дальше? <…> Потянул бы Тедеско сборную? Почему нет», — цитирует Реброва «Газета.ru».

Отмечается, что Доменико Тедеско ушел из «Спартака» после прошлого сезона. Столичный клуб под его руководством занял в РПЛ второе место.