Спорт 08 апреля 2024, 13:03 Вратарь «Спартака» Максименко счел везением победу над «Динамо»

Читать 360tv в

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал матч 23-го тура чемпионата России со столичным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Проигрывали почти всю игру. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. Мы довольны победой однозначно», — отметил футболист.

Реклама

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. «Динамо» находится на третьей позиции.