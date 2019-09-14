Вратарь сборной России сравнил красоту российских и бразильских девушек

Гилерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам Подробнее

Отвечая на вопрос о том, где девушки привлекательнее, Гилерме ответил, что в России найти красавицу определенно проще. И найти ее можно везде.

«В России их очень много! Здесь красивую девушку можно найти абсолютно везде. В Бразилии не так: там есть очень красивые, но их сложно найти. Для этого, нужно заходить в дорогой ресторан. Здесь красавицы ездят и в метро, на автобусе, ходят по вокзалам», — ответил бразильский футболист.

Не смог Гилерме до конца определиться, выбирая между бразильскими и российскими фанатами. По его словам, болельщики в Бразилии всегда полностью заполняют стадионы и всегда поддерживают команду. Однако бразильские зрители отличаются не только яркой поддержкой, но и серьезной критикой в случае поражения.

«В Бразилии намного больше фанатеют, чем здесь.<…> Но вы уважаете игроков, неважно какой результат был. Вот мы проиграли дома „Ростову“, но все до последней минуты сидели на стадионе и продолжали нас поддерживать», — заявил Гилерме.

Спортсмен также добавил, что не знает, где поселиться по завершении карьеры. В Бразилию он не хочет возвращаться, однако и в России оставаться не планирует.

«Скорее всего, буду жить в Европе», — заключил Гилерме.