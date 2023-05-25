Спорт 25 мая 2023, 15:40 Вратарь сборной России Сафонов потребовал от бывшей жены отдать ему дочь Экс-супруга футболиста Сафонова заявила о попытке спортсмена отобрать двухлетнюю дочь РИА «Новости»

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Развод вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова и Анастасии Казачек перешел на новую стадию. Спортсмен подал иск в суд с требованием отдать ему двухлетнюю дочь и назначить выплату алиментов от бывшей супруги. Об этом Анастасия Казачек сообщила на своей странице в социальных сетях.

Она заявила, что в исковом заявлении Сафонов потребовал раздела автомобиля, который подарил жене на день рождения дочери, а также передать ему ребенка на воспитание со взысканием алиментов в размере 13 тысяч рублей ежемесячно, хотя его годовой заработок составляет 150 миллионов рублей.

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«Быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь… Это уже переходит все границы», — написала Анастасия.

По ее словам, после рождения дочери Сафонов общался с «дамами с низкой социальной ответственностью» и даже не приехал в роддом, чтобы забрать ребенка.

Анастасия добавила, что спортсмен практически не уделял внимания дочери, объясняя это сборами и тренировками, но при этом у него всегда находилось время на общение с другими женщинами.

Матвей Сафонов и Анастасия Казачек развелись в октябре 2021 года после того, как супруга обвинила футболиста в постоянных изменах. Сейчас футболист выступает за «Краснодар». В этом сезоне он принял участие в 35 матчах клуба во всех турнирах. Контракт спортсмена рассчитан до 2026 года.