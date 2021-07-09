Вратарь сборной России перешел в клуб Бундеслиги

Голкипер Андрей Лунев подписал контакт с немецким клубом «Байер». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя спортсмена Антона Смирнова.

Сумму контракта собеседник агентства не раскрыл.

«Да, Андрей подписал контракт с „Байером“», — заявил Смирнов. Соглашение рассчитано до 2023 года.

«Газета.ru» напомнила, что в этом году у Лунева истек контракт с петербургским «Зенитом», за который футболист выступал с 2017 года. О заключении нового соглашения стороны договориться не смогли.

Лунев принял участие в 118 матчах за петербургский клуб. На его счету 100 пропущенных мячей. В 47 играх голкипер не допустил ни одного гола в свои ворота. В составе сборной России вратарь провел семь матчей. В играх на последнем чемпионате Европы Лунев участия не принимал.

Минувший сезон Бундеслиги «Байер» закончил на шестой позиции в турнирной таблице. За 34 матча чемпионата команда набрала 52 очка.