Вратарь сборной Песьяков после матча с Хорватией вернулся в «Ростов»

Голкипер Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу и вернулся в «Ростов». Решение об этом принял тренерский штаб национальной команды после матча с Хорватией.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пояснил, что на первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией штаб хотел посмотреть в деле как можно больше вратарей. Песьякова он хорошо знает по работе в клубе.

«Сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в „Ростов“, чтобы он там продолжал тренироваться», — пояснил специалист.

Остальные вратари останутся до конца этого сбора.

Днем ранее из-за травмы голеностопа Новогорск покинул центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

Матч с Хорватией Россия провела 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Команды так и не открыли счет. Новый главный тренер россиян Валерий Карпин заявил, что остался недоволен результатами игры.