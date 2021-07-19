Вратарь сборной Аргентины заявил, что готов умереть за Месси

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к капитану сборной Лионелю Месси. По словам Мартинеса, Месси его восхищает и вдохновляет, написала «Газета.ru» со ссылкой на сайт Ole.

Мартинес признался, что он настолько предан нападающему и капитану команды, что готов отдать за него жизнь.

«Я могу отдать за него жизнь, я хочу умереть за него. Четыре или пять месяцев назад я сказал ему, что он должен выиграть Кубок Америки раньше меня. Все аргентинцы хотели, чтобы он, наконец, поднял этот трофей над головой. Он спасает нас в каждой игре, он отдает всего себя сборной. Надеюсь, мы сможем подарить ему чемпионат мира», — сказал футболист в интервью.