14 ноября 2022, 17:26
Вратарь Самонов и защитник Пыленков покинули петербургский СКА
Вратарь петербургского СКА Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков покинули команду и перешли в череповецкую «Северсталь». Об этом написали «Невские новости».
Взамен игроков команда получит вратаря Владислава Подъяпольского, которому в этом сезоне удалось отразить 89,5% бросков, показав коэффициент надежности 2,78.
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Ранее в череповецкую «Северсталь» перешел форвард команды Илья Иванцов.
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