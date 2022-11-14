Спорт

14 ноября 2022, 17:26

Вратарь Самонов и защитник Пыленков покинули петербургский СКА

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Вратарь петербургского СКА Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков покинули команду и перешли в череповецкую «Северсталь». Об этом написали «Невские новости».

Взамен игроков команда получит вратаря Владислава Подъяпольского, которому в этом сезоне удалось отразить 89,5% бросков, показав коэффициент надежности 2,78.

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Ранее в череповецкую «Северсталь» перешел форвард команды Илья Иванцов.

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