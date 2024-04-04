Спорт 04 апреля 2024, 14:34 Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что Дзюба завершит карьеру раньше него

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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба завершит карьеру раньше. Таким мнением с изданием «РБ Спорт» поделился вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.

При этом спортсмен добавил, что Дзюба может продолжить карьеру в Медиалиге.

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«Кто завершит карьеру раньше? Думаю, Артем завершит раньше меня. У нас амплуа немного разные», — процитировал RT Песьякова.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.