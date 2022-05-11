Вратарь «Рейнджерса» Шестеркин стал главным претендентом на награду «Везина Трофи»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин может получить «Везину Трофи» после подведения итогов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Политика сегодня».

Такую награду присваивают лучшим вратарям по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Помимо Шестерина, на «Везину Трофи» претендуют голкиперы «Нэшвилла» Юсе Сарос и «Калгари» Якоб Маркстрем. При этом, по мнению экспертов, у россиянина шансы получить награду значительно выше, чем у других спортсменов.