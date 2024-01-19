Спорт 19 января 2024, 14:02 Вратарь Помазун выразил желание играть в любой команде европейских чемпионатов

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Вратарь столичного ЦСКА Илья Помазун в беседе с изданием «Чемпионат»признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Причем добавил, что речь не идет о каких-то топовых клубах.

Спортсмен готов перейти на более низкую зарплату, лишь бы исполнить свою давнюю мечту.

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«Я и в команду нижней восьмерки пошел бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив», — процитировал сайт kp.ru Помазуна.

Как написал Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера оценивается в 2,5 миллиона евро.