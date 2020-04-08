Вратарь московского «Спартака» нарушил режим самоизоляции

По данным издания, футболист оправдал нарушение режима самоизоляции тем, что у него дома начался ремонт, и ему стало неудобно поддерживать спортивную форму. Видеозаписью тренировки он поделился в соцсетях.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно лишь в крайних случаях: поход в магазин, аптеку, выброс мусора и выгул питомца в 100 метрах от места проживания.