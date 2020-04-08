Вратарь московского «Спартака» нарушил режим самоизоляции
Голкипер столичных спартаковцев Александр Максименко провел тренировку на спортивной площадке во дворе дома, нарушив тем самым режим самоизоляции. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, футболист оправдал нарушение режима самоизоляции тем, что у него дома начался ремонт, и ему стало неудобно поддерживать спортивную форму. Видеозаписью тренировки он поделился в соцсетях.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно лишь в крайних случаях: поход в магазин, аптеку, выброс мусора и выгул питомца в 100 метрах от места проживания.