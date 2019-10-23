Вратарь «Металлурга» получил порез горла коньком во время матча

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин получил травму во время встречи с казанским «Ак Барсом». Хоккеисту порезал горло коньком член его команды.

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Инцидент произошел на 14-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Защитник «Металлурга» Максим Матушкин упал перед воротами, задев ногой голкипера. Кошечкин получил удар ниже скулы, заявили комментаторы во время матча.

Вратаря заменили на Станислава Галимова, но спустя некоторое Кошечкин вернулся на лед.

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Встреча «Металлурга» с «Ак Барсом» закончилась со счетом 1:0 в пользу магнитогорской команды. Основное время завершилось всухую. Победу команде в серии послематчевых буллитов принес американо-канадский нападающий Брэндон Козун.

36-летний Василий Кошечкин завоевал олимпийское золото в составе сборной России на Играх-2018. В 2009 году он стал победителем чемпионата мира. Вместе с «Металлургом» Кошечкин дважды завоевывал Кубок Гагарина.