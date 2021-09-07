Вратарь Лунев объяснил, почему не остался в «Зените»

Голкипер российской сборной и немецкого «Байера» Андрей Лунев признался порталу Sport24, почему не продлил соглашение с петербургским «Зенитом».

«Во время переговоров о продлении контракта было не очень профессиональное отношение со стороны „Зенита“. И не очень корректное. Но это уже в прошлом», — цитирует футболиста «Газета.ru».

По его словам, в какой-то момент он хотел остаться в стане «сине-бело-голубых», но уже давно рассматривал возможность перебраться в европейский клуб.

Контракт вратаря с «Зенитом» истек этим летом. Он выступал за петербургскую команду с 2017 года.