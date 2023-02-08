Спорт 08 февраля 2023, 22:01 Вратарь Льорис получил травму

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Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис травмировался и из-за этого не сможет выйти на поле несколько недель. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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Льорис получил травму во время игры с «Манчестер Сити». Врачи обнаружили, что у него повреждены связки. Футболист рискует пропустить от шести до восьми недель. В частности, без него может пройти встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Она пройдет 14 февраля в Италии.