Вратарь «Локомотива» сбил игрока и отразил назначенное за это пенальти

Вратарь Антон Коченков, уже несколько игр замещающий Маринато Гильерме, на второй минуте матча с «Атлетико» сбил игрока Жоау Феликса. Судья назначил пенальти, но россиянин сумел его отбить.

«Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» Подробнее

По данным «Спорт-Экспресса», пенальти в исполнении Кирана Триппьера в ворота «Локомотива» в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов не было реализовано благодаря тому, что Коченков сумел перенаправить мяч в каркас ворот. Для 32-летнего вратаря российской команды это первая игра в Лиге чемпионов.

Второе пенальти, назначенное на 17-й минуте матча Коченков отбить не смог. Пока «Атлетико» лидирует.

Для «Локомотива», который выбыл из еврокубка после проигрыша немецкому «Байеру», этот матч уже ничего не решает.