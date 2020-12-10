Вратарь «Краснодара» не выйдет на поле до конца года

По словам Мусаева, во время тренировки Сафонов получил травму.

«В середине тренировки у него поехала нога, этот год для него закончен», — обозначил главный тренер.

Что касается Ари, то он впервые почувствовал недомогание на игре с «Ротором». При этом МРТ не показала серьезных проблем. Отмечается, что футболисту проведут дополнительное обследование мениска после игры с «Челси».