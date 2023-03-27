Спорт 27 марта 2023, 17:25 Вратарь Кошечкин официально объявил о завершении карьеры

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Российский хоккеист, вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Решение о завершении карьеры голкипер принял еще год назад - физическое состояние вратаря не позволяет проводить большое число хоккейных матчей. Отмечается, что 39-летний вратарь выступал за команду с 2013 года.

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Как сообщил RT, текущий сезон в профессиональной карьере Кошечкина станет последним.