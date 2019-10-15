«Я знаю Дзюбу еще по первой игре с Россией, мы отлично пообщались. Тогда Артем мог забить, между нами было что-то типа соревнования», — напомнил Пардо.

Он признал, что сборная России гораздо сильнее киприотов, но его противостояние с Дзюбой получилось отличным, поскольку каждое новое спасение ворот получалось лучше предыдущего.

В свою очередь капитан россиян, по словам Пардо, наслаждался игрой и был «по-доброму расстроен», так как не смог забить больше голов, как того хотелось бы.

«А для меня было важно выполнить свою работу хорошо, и я сделал все, что мог. Этим я могу гордиться», — признался вратарь.