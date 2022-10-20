Вратарь Хэммонд ушел из ХК «Трактор» | 360°

20 октября 2022, 21:56
Вратарь Хэммонд ушел из ХК «Трактор»
Канадский хоккеист Эндрю Хэммонд принял решение покинуть челябинский «Трактор». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.
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По данным информагентства, соглашение было расторгнуто по инициативе Хэммонда. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поблагодарил вратаря за честную работу и пожелал ему успехов в будущем. Уточняется, что хоккеист перешел в стан уральской команды в сентябре этого года.
Хоккей
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