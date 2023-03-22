Спорт 22 марта 2023, 22:02 Вратарь Хайкин объяснил свой уход из «Бристоль Сити»

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Российский футболист Никита Хайкин объяснил, чем обусловлено его решение уйти из «Бристоль Сити» и вернуться в «Буде-Глимт». Вратаря процитировал RT.

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чем не жалею. Я вырос как вратарь и как человек», — признался Хайкин.

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По его словам, он решил уйти из команды, поскольку для него важнее всего — это играть в футбол. Голкипер стал игроком «Буде-Глимт» в 2019 году. Всего он отыграл за норвежский клуб 120 матчей. Хайкин отразил 42 мяча и пропустил 128.

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