Спорт 28 декабря 2023, 12:10 Вратарь Хабибулин подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

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Рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу нижегородского клуба.

По словам гендиректора «Торпедо» Александра Харламова, сейчас в клубе есть два прекрасных вратаря — Адам Хуска и Иван Кульбаков, но третий вратарь и опытный бэкап команде не помешает.

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Отмечается, что последний официальный матч Хабибулин провел за команду «Чикаго» в сезоне-2013/14, сейчас он работает тренером вратарей в «Торпедо».