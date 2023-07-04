04 июля 2023, 14:09
Вратарь года. Лучшего голкипера сезона 2022-2023 выберут в России
Приз «Вратарь года» вручат российскому голкиперу, показавшему себя лучше других в сезоне 2022-2023. В этом году на победу претендуют 27 футболистов.
Шанс получить награду есть у каждого вратаря, сыгравшего хотя бы в одной встрече Российской премьер-лиги в прошедшем сезоне. Единственным голкипером, сыгравшим все 30 матчей, оказался Сергей Песьяков из футбольного клуба «Ростов». По 29 раз выходили на поле Илья Помазун, Гиорги Шелия и Игорь Акинфеев — рекордсмен по количеству побед в конкурсе.
Лидером по «сухим» встречам стал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Он сыграл в сезоне 24 матча, и 12 из них прошли без забитых мячей. Кержаков и Игорь Акинфеев, защищающий ворота ЦСКА, пропускали в среднем менее одного гола за игру.
Приз «Вратарь года» вручают советским и российским спортсменам с 1960-го. Изначально конкурс проводил журнал «Огонек», но теперь этим напрямую занимается издательский дом «Коммерсантъ».
Награду создали в честь советского голкипера Льва Яшина, чье имя считается самым знаменитым в отечественном футболе. Благодаря призу каждое новое поколение российских вратарей может соотносить себя с легендой. В прошлом году награду завоевал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
«Конкурсу в этом году 63 года, поэтому мы считаем важным сохранить его и продолжать развивать», — отметил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.
Победителя определит редколлегия при участии футбольных специалистов и читателей. Болельщики могут проголосовать за любимого игрока онлайн.
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