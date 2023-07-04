Спорт 04 июля 2023, 14:09 Вратарь года. Лучшего голкипера сезона 2022-2023 выберут в России Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

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Приз «Вратарь года» вручат российскому голкиперу, показавшему себя лучше других в сезоне 2022-2023. В этом году на победу претендуют 27 футболистов.

Шанс получить награду есть у каждого вратаря, сыгравшего хотя бы в одной встрече Российской премьер-лиги в прошедшем сезоне. Единственным голкипером, сыгравшим все 30 матчей, оказался Сергей Песьяков из футбольного клуба «Ростов». По 29 раз выходили на поле Илья Помазун, Гиорги Шелия и Игорь Акинфеев — рекордсмен по количеству побед в конкурсе.

Приз вручал главред «Огонька» на тот момент Виктор Лошак / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Победитель 2011 года — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Победитель 2011 года — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Приз вручал главред «Огонька» на тот момент Виктор Лошак / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Победитель 2011 года — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Лидером по «сухим» встречам стал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Он сыграл в сезоне 24 матча, и 12 из них прошли без забитых мячей. Кержаков и Игорь Акинфеев, защищающий ворота ЦСКА, пропускали в среднем менее одного гола за игру.

Приз «Вратарь года» вручают советским и российским спортсменам с 1960-го. Изначально конкурс проводил журнал «Огонек», но теперь этим напрямую занимается издательский дом «Коммерсантъ».

Победитель 2019 года — голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме / Иван Водопьянов/Коммерсантъ Победитель 2019 года — голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме / Иван Водопьянов/Коммерсантъ Победитель 2019 года — голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме / Иван Водопьянов/Коммерсантъ Победитель 2019 года — голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме / Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Награду создали в честь советского голкипера Льва Яшина, чье имя считается самым знаменитым в отечественном футболе. Благодаря призу каждое новое поколение российских вратарей может соотносить себя с легендой. В прошлом году награду завоевал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Конкурсу в этом году 63 года, поэтому мы считаем важным сохранить его и продолжать развивать», — отметил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

Победителя определит редколлегия при участии футбольных специалистов и читателей. Болельщики могут проголосовать за любимого игрока онлайн.