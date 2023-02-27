27 февраля 2023, 16:32
Вратарь «Барселоны» Тер Штеген высказался о поражении команды в матче с «Альмерией»
В матче с «Альмерией» «Барселоне» не хватило остроты. Об этом заявил вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, комментируя последний матч с «Альмерией», где команда проиграла со счетом 1:0.
«Конечно, нам было не так просто создавать большие шансы для взятия ворот, может, не хватало чуть остроты. Во втором тайме игра стала немного хаотичной», — процитировал RT вратаря.
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Марк-Андре тер Штеген добавил, что сейчас игрокам следует сфокусироваться и проанализировать свои ошибки.
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На данный момент «Барселона» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 очками.
Футбол
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