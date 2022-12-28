Спорт 28 декабря 2022, 22:55 Вратарь «Байера» Лунев рассказал о планах на развитие карьеры Вратарь «Байера» Лунев рассказал, что не будет присоединяться к РПЛ

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Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев заявил, что не вернется в состав Российской премьер-лиги (РПЛ). Такой информацией он поделился через своего агента Антона Смирнова. Об этом сообщил портал «РБ Спорт».

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Договор клуба с 31-летним спортсменом подойдет к концу 30 июня 2023 года. По словам агента, на данный момент спортсмен выбирает новую команду и ведет переговоры с потенциальными работодателями. Однако вернуться в состав РПЛ он бы не хотел, написало РИА ФАН.