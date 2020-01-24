Вратарь Андрей Василевский примет участие в «Матче звезд НХЛ»

Василевский третий раз подряд примет участие в «Матче звезд».

«Я ведь, по сути, только третий год играю основным вратарем „Тампы“. И в третий раз приехал на звездный матч. Наверное, это показатель моей упорной работы. Да, можно сказать, это знак качества», — заявил хоккеист.

Андрея пригласили играть в товарищеском матче после того, как вратарь клуба «Бостон» Туукке Раск получил травму. Никита Кучеров считает, что Василевский — лучший вратарь, которого должны были пригласить на игру сразу.

Самого Кучерова не позвали, вратарь «Тампы» крайне удивлен такому решению, так как Никита — один из лучших игроков НХЛ.

Василевский рассказал, что в прошлом сезоне они повторили рекорд НХЛ по количеству побед в регулярке, а Кучеров побил показатель по очкам среди российских бомбардиров. И попросил не сравнивать сезоны, если кто-то ждал, что в этом году рекорды будут побиты вновь.