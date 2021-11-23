Врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего хоккеиста «Динамо» после операции

Потерявшему сознание во время матча 16-летнему хоккеисту молодежного московского клуба «Динамо» провели операцию. В данный момент молодой спортсмен находится в медикаментозной коме. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Авторы сообщения со ссылкой на врачей уточнили, что юноша получил сильную черепно-мозговую травму. Медики оценили состояние молодого спортсмена как стабильное. Угрозы его жизни после операции нет.

О госпитализации 16-летнего хоккеиста «Динамо» стало известно в минувший понедельник, 22 ноября. Как уточнил в беседе с РИА «Новости» пресс-атташе клуба Алексей Азарных, спортсмен потерял сознание во время Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

«Валентин Р. был госпитализирован в ГБУЗ „Морозовская городская клиническая больница“. Защитнику была оказана необходимая помощь и проведена операция. В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии», — заявил представитель клуба.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что хоккеист получил травму, когда столкнулся с защитным бортом. После этого он сразу потерял сознание. Проверку по факту травмирования спортсмена проводят сотрудники полиции.