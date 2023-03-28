Спорт 28 марта 2023, 10:07 Врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова — СМИ «112»: врачи смогли остановить распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова РИА «Новости»

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Медики смогли остановить распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, накануне спортсмену зашили отверстие в трахее, которое было нужно для использования аппарата ИВЛ. Никаких дальнейших медицинских вмешательств в ближайшее время не планируется.

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Мозговое кровообращение фигуриста сейчас находится в норме. Костомаров проходит лекарственную терапию: ему постоянно делают уколы и ставят капельницы. Врачи уделяют особое внимание печени. После того как спортсмену вводили сильнодействующие препараты, этот орган должен восстановиться.

Сейчас Костомаров находится в сознании. По словам продюсера, фигуриста Ильи Авербуха, олимпийский чемпион даже записал голосовое сообщение друзьям. Ранее сообщалось, что его готовят к прохождению реабилитации и протезированию.