Врачи сборной России покинули команду из-за конфликта с испанским помощником Карпина

Врачи сборной России Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский ушли из команды из-за конфликта с испанским помощником нового главного тренера команды Валерия Карпина. Об этом сообщил журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«Причина ухода: Бутовский и Безуглов не сошлись с испанским тренером по физподготовке, работавшим с Карпиным в „Армавире“ и „Ростове“. При этом в РФС Безуглов остается», — рассказал журналист.

Безуглов начал свою работу в сборной России в 2012 году. Он являлся главой медицинского штаба. Бутовский занял позицию врача национальной команды с 2014-го года. Безуглов останется в Российском футбольном союзе (РФС) в качестве председателя медицинского комитета, передала «Газета.ru».