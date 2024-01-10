Спорт 10 января 2024, 18:09 Врач Смирнова назвала регби самым травмоопасным видом спорта

Читать 360tv в

Одним из самых травмоопасных видов спорта считается регби. Именно регбисты обращаются к врачам чаще всего, сообщила реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова в беседе с RT.

По словам специалиста, различного рода вывихи, переломы, разрывы связок у спортсменов встречаются из-за жестких столкновений друг с другом на поле. При этом регбисты восстанавливаются быстрее футболистов.

Реклама

«В первую очередь дело в физической форме. У них она в среднем выше, чем у футболистов. Здесь не поспоришь», — отметила Смирнова.