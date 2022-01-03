Врач рассказала, что станет с телом при выполнении 50 выпадов в день

Упражнения выпады представляют собой довольно серьезную нагрузку для организма, однако не избыточную. но только в том случае, когда человек здоров. Об этом рассказала РИА «Новости» врач спортивной медицины и мануальный терапевт Наталья Лабзова.

Упражнение «классические выпады вперед» выполняется следующим образом: человек ставит ноги на ширине плеч, затем одна нога выдвигается вперед, опора идет на пятку, а затем на всю стопу. При этом нога, находящаяся впереди, сгибается в колене на 90 градусов.

В этом упражнении работают квадрицепсы, ягодичные мышцы, голень и мышцы кора. По словам Натальи Лабзовой, ежедневно можно делать порядка 50 повторений. Это довольно высокая нагрузка на организм, но не избыточная, если человек здоров. Выпады не могут повредить организму, поскольку по биомеханике они похожи на подъем по лестнице, однако к увеличению. нагрузки, росту числа повторений следует подходить плавно. Оптимально нчать с десяти выпадов для каждой ноги в день.

«Выпады сильно нагружают коленные суставы. Эту нагрузку можно несколько снизить, акцентируя внимание на работе ягодичных мышц, которые являются вспомогательными при движении», — посоветовала врач.