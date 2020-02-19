Врач рассказал, чем опасен диагноз Аделины Сотниковой

Врач рассказал, что у 23-летней фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. Такое заболевание встречается, как правило, после травм либо из-за врожденных особенностей межпозвоночных дисков и костной ткани.

«В просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног», — объяснил Терновой.

Он напомнил, что до фигурного катания Сотникова занималась художественной гимнастикой. Полученная в юности на тренировке травма могла дать такой результат.

«Аделина очень гибкая. В гимнастки отбирают тех спортсменов, у которых слабая соединительная ткань. Сотникова могла гнуться изначально без всяких тренировок, ей было это делать легче, чем обычным людям. Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом. Боли при этом обычно проявляются не в шее, а в конечностях», — рассказал специалист.

Он отметил, что помочь пациенту со сдавлением спинного мозга можно только операцией. Реабилитация обычно занимает около месяца.

Аделина Сотникова получила золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном катании. Также ей принадлежат несколько серебряных медалей чемпионатов Европы. В 2016 году она ушла из спорта, чтобы выступать в ледовых шоу.