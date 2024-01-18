Спорт 18 января 2024, 12:32 Врач Перевалова: мужчинам-гиперстеникам подходят различные виды борьбы, а такого типа женщинам нужно развивать гибкость

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Спортивный врач, диетолог Ольга Перевалова в беседе радиостанций Sputnik перечислила три основных типа тела, от которых во многом зависят успехи на спортивном поприще.

По словам специалиста, нормостеники — люди с гармоничным соотношением роста и веса, гиперстеники — низкорослые и коренастые, а к астеникам причисляют высоких и худых. Мужчинам-гиперстеникам отлично подойдут различные виды борьбы, например, тяжелая атлетика, метание молота, ядра. Женщинам с таким сложением, напротив, надо развивать гибкость.

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«Мускулатуру им наращивать не надо. Им нужны такие виды спорта, которые тренируют гибкость и „подсушивают“ мышцы», — сказала Перевалова.

Нормостеники считаются универсальными спортсменами, а вот астеникам надо вкалывать, чтобы накачать мускулатуру.