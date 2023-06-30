Спорт 30 июня 2023, 16:21 Врач-остеопат Борисенко заявил, что фигурист Костомаров показывает во время реабилитации чемпионский дух

Читать 360tv в

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с новыми протезами. Врач-остеопат Иван Борисенко оценил физическую форму спортсмена как хорошую, сообщил Пятый канал.

Специалист отметил, что фигурист находится во впечатляющей физической форме. Как добавился «Общественная Служба Новостей», Роман Костомаров не утерял спортивный дух и боевой настрой.

Реклама

«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой», — сказал Борисенко.

Напомним, 46-летнему фигуристу ампутировали ноги и кисти рук. Олимпийский чемпион в январе попал в больницу с пневмонией, вследствие которой началась гангрена.

Авторы: