Спорт 28 февраля 2023, 16:36 Врач объяснил решение ввести фигуриста Костомарова в медикаментозную кому Доктор Шестаков: фигуриста Костомарова ввели в кому, чтобы избежать летального исхода РИА «Новости»

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Олимпийского чемпиона в фигурном катании Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому, чтобы исключить риски летального исхода спортсмена. Об этом изданию Sport24 сообщил доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

Костомарова после перенесенного инсульта искусственно усыпили. В настоящее время спортсмен постепенно приходит в себя.

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«Медикаментозная кома, как правило, рядовое явление и никаких последствий для пациента не имеет. Эта процедура помогает спасти человеку жизнь, ее часто применяют в медицине. Чтобы приглушить рефлексы при болезнях и травмах, кому как раз и используют», — объяснил он.

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Шестаков выразил уверенность, что врачи в Коммунарке спокойно выведут спортсмена из состояния комы, поэтому переживать по этому поводу не стоит.

«Главное — все делать аккуратно и постепенно. В клинике работают большие профессионалы, они знают, что делают», — добавил доктор наук.

Костомарова доставили в больницу 10 января с двухсторонней пневмонией. На фоне воспалительного процесса у спортсмена начался некроз тканей.