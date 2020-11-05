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    05 ноября 2020, 16:48

    Врач Марадоны заявил, что удивлен его состоянием после операции на мозге

    Полина Петрова

    Личный врач бывшего футболиста и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны Леопольдо Луке заявил, что удивлен его состоянием после операции на головном мозге, пишет Sky Sports.
    Врач Марадоны заявил, что удивлен его состоянием после операции на мозге

    Медицинский специалист подчеркнул, что «потрясен его выздоровлением», информирует ИА RNS.

    «Диего шутил. Я взволнован, я рад видеть его таким», — отметил Луке.

    Адвокат спортсмена Матиас Морла подтвердил, что 60-летний спортсмен отлично чувствует себя, а последнее медицинское заключение было «превосходным». Юрист опроверг версии о том, что Марадона будет проходить восстановление на Кубе или в Венесуэле. Морла уточнил, что бывший футболист продолжит лечиться в Аргентине.

    В понедельник, 2 ноября, Марадона поступил в клинику Ипенса в Ла-Плате с анемией и обезвоживанием. Далее его перевели в больницу Оливос в Буэнос-Айресе из-за субдуральной гематомы. Так называется скопление крови между мозгом и мембраной. Марадона успешно перенес операцию.

    30 октября спортсмен отметил 60-летний юбилей. В настоящий момент он занимает должность главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он самоизолировался после контакта с телохранителем, у которого появились симптомы COVID-19