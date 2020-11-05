Врач Марадоны заявил, что удивлен его состоянием после операции на мозге

Медицинский специалист подчеркнул, что «потрясен его выздоровлением», информирует ИА RNS.

«Диего шутил. Я взволнован, я рад видеть его таким», — отметил Луке.

Адвокат спортсмена Матиас Морла подтвердил, что 60-летний спортсмен отлично чувствует себя, а последнее медицинское заключение было «превосходным». Юрист опроверг версии о том, что Марадона будет проходить восстановление на Кубе или в Венесуэле. Морла уточнил, что бывший футболист продолжит лечиться в Аргентине.

В понедельник, 2 ноября, Марадона поступил в клинику Ипенса в Ла-Плате с анемией и обезвоживанием. Далее его перевели в больницу Оливос в Буэнос-Айресе из-за субдуральной гематомы. Так называется скопление крови между мозгом и мембраной. Марадона успешно перенес операцию.

30 октября спортсмен отметил 60-летний юбилей. В настоящий момент он занимает должность главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе он самоизолировался после контакта с телохранителем, у которого появились симптомы COVID-19