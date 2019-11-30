Врач ФК «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов

«У десяти человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры до показателей от 38 до 39,5 градусов. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и симптомы бронхита», —рассказал Линский.

Сразу 10 футболистов клуба «Сочи» слегли с ангиной перед матчем РПЛ Подробнее

Он также добавил, что после матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой» была проведена восстановительная тренировка, а первые жалобы от футболистов клуба начали поступать в выходной день.

По словам Линского, сейчас заболевшие футболисты изолированы, проводится лечение. О сроках восстановления говорить пока рано, добавил главный врач футбольного клуба.

За два дня до игры с «Оренбургом» ФК «Сочи» вынужденно отменил тренировку. Врачи команды сообщили, что игроки подхватили вирус инфекционной ангины. Этот диагноз был поставлен 10 полевым футболистам.

После 17 туров «Сочи» набрал 14 очков и идет на 16, последнем, месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.