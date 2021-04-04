«Спартак» обыграл в гостях «Ростов» впервые с 2013 года

Московский «Спартак» обыграл футболистов «Ростова» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России. Столичному клубу удалось одержать такую победу впервые с 2013 года.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» проходил в Ростове-на-Дону, завершившись со счетом 3:2 в пользу московских спортсменов.

В составе выигравшей команды на 23-й минуте гол удалось забить Виктору Мозесу. Кроме того, дубль оформил Александр Соболев на 44-й и 57-й минутах. Также на 28-й минуте игры мяч в свои ворота отправил Павел Маслов из «Спартака». В команде проигравших отличиться смог Гиорги Махатадзе на 32-й минуте встречи.

«Спартаку» не удавалось обыграть «Ростов» в гостевых матчах с декабря 2013 года. Тогда красно-белые победили со счетом 1:0 в свою пользу.

Сейчас «Спартак» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Команда имеет в активе 47 очков. «Ростов» находится на восьмом месте, заработав 37 очков. В следующем туре футболисты примут казанский «Рубин». Игра намечена на 10 апреля. На следующий день «Спартак» выйдет на поле против столичного «Локомотива».