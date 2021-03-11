Возвращению Дзюбы в сборную предрекли шквал язвительности от фанатов

Возвращение Артема Дзюбы в состав сборной России по футболу может вызвать шквал язвительности, но если он будет забивать голы, то все вопросы к нему отпадут. Об этом в беседе с «360» сообщил футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне объявил, что Артем Дзюба вернется в состав национальной команды в качестве капитана. Нападающего «Зенита» вызовут на матчи сборной уже в марте.

Футбольный эксперт считает, что возвращение Дзюбы может быть воспринято болельщиками неоднозначно.

«Я предвижу некий шквал язвительности, это, безусловно, будет. Но надо понимать, что изначально был неправильный посыл в том, чтобы Дзюбу от сборной „отцеплять“ прошлой осенью, потому что это никак бы не сказалось на его характеристиках игровых. Он тогда был в абсолютной силе, очень хорошей физической и тактической форме, более того, еще в тот момент он играл за „Зенит“ и забивал голы», — сказал Малосолов.

Эксперт отметил, что Дзюба всегда вызывал реакцию у фанатов.

«Безусловно, Дзюба стал фигурой нарицательной. И отрицательной, конечно, во многом. Там давняя история его взаимоотношений с болельщиками. И что самое худшее, не только с болельщиками „Спартака“ и других команд, но и со своими болельщиками. Но Дзюба — профессионал, и его задача — не выступать по видео, а забивать голы и приносить пользу национальной сборной России. Если он играет, будет забивать, то все вопросы к нему отпадут», — сказал он.

Дзюбу отстранили от матчей сборной в ноябре 2020 года, когда в интернете появилось видео с футболистом, на котором он мастурбировал. Черчесов тогда объяснил свое решение желанием оградить команду от негатива.