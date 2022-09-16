Возвращение российских спортсменов на международные соревнования сочли неизбежным в США | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 05:01 Поделиться Telegram

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Viber Возвращение российских спортсменов на международные соревнования сочли неизбежным в США Глава USOPC Лайонс: возвращение россиян на международные старты неизбежно Pxhere.com

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Возвращение российских спортсменов на международные соревнования неизбежно. Такое заявление сделала глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она отметила, что в USOPC знают о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) начинает думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов. Как отметила Лайонс, в комитете «начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», отметили «Известия».

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«Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — сказала глава USOPC.

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Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в начале сентября заявил, что все защитные меры и санкции Международного олимпийского комитета по отношению к россиянам продолжают действовать.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. Некоторые международные федерации последовали рекомендации комитета.

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