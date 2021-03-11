Возвращение Панарина обрадовало его одноклубника

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен признался, что его обрадовало возвращение Артемия Панарина в стан клуба. Хоккеиста процитировала «Газета.ru».

По данным издания, россиянин пропустил восемь игр в регулярном чемпионате НХЛ из-за обвинений в избиении девушки несколько лет назад. Последний раз он вышел на лед в матче против «Филадельфии Флайерз», который состоялся 20 февраля.

«Он однозначный лидер. <…> Нам не хватало его на льду, но также он очень многое дает коллективу вне льда. Он потрясающий одноклубник», — подчеркнул Линдгрен.