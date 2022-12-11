Спорт 11 декабря 2022, 16:30 Возвращение бокса в программу Олимпиады пообещали в IBA Президент IBA Кремлев заявил, что бокс не исключат из программы Олимпиады Федерация бокса России

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Бокс не исключат из программы Олимпийских игр благодаря усилиям Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом на конгрессе IBA заявил президент организации Умар Кремлев, сообщил ТАСС.

«Мы выполнили все рекомендации», — подчеркнул Кремлев.

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Он обратил внимание, что некоторые сотрудники МОК не доносят правду, но IBA продолжит отстаивать свои права. Президент ассоциации выразил уверенность, что в 2028 году бокс будет на Олимпиаде, отметив, что никто не имеет права наказывать спортсменов.

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В 2019 году МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания из-за финансового кризиса и потребовал ее реформировать. Решено пока не включать этот вид спорта в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

В начале ноября стало известно, что российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC.