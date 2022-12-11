11 декабря 2022, 16:30
Возвращение бокса в программу Олимпиады пообещали в IBA
Президент IBA Кремлев заявил, что бокс не исключат из программы Олимпиады
Бокс не исключат из программы Олимпийских игр благодаря усилиям Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом на конгрессе IBA заявил президент организации Умар Кремлев, сообщил ТАСС.
«Мы выполнили все рекомендации», — подчеркнул Кремлев.
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Он обратил внимание, что некоторые сотрудники МОК не доносят правду, но IBA продолжит отстаивать свои права. Президент ассоциации выразил уверенность, что в 2028 году бокс будет на Олимпиаде, отметив, что никто не имеет права наказывать спортсменов.
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В 2019 году МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания из-за финансового кризиса и потребовал ее реформировать. Решено пока не включать этот вид спорта в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.
В начале ноября стало известно, что российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC.
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