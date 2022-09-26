Возвращение арендованного «Миланом» Диаза вошло в планы «Реала» | 360°

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Экология
27 сентября 2022, 07:44
Гидрометцентр пообещал заметное потепление москвичам и жителям Подмосковья к концу недели
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:42
Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS
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Спецоперация
27 сентября 2022, 07:22
ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО
Власть
27 сентября 2022, 07:22
Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:01
«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ
Власть
27 сентября 2022, 06:43
Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин
Спецоперация
27 сентября 2022, 06:23
HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ
Спецоперация
27 сентября 2022, 06:00
Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации
Мир
27 сентября 2022, 05:51
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили — СМИ