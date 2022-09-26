Возвращение арендованного «Миланом» Диаза вошло в планы «Реала» | 360°

Спорт 26 сентября 2022, 21:53 Поделиться Telegram

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Viber Возвращение арендованного «Миланом» Диаза вошло в планы «Реала»

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Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с возвращением хавбека Браима Диаза, который на правах аренды выступает за «Милан». Об этом сообщило РИА ФАН.

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По данным информагентства, 30 июня 2023 года завершается аренда Диаза, после чего футболист вернется в Испанию. Итальянский клуб арендовал его летом 2020 года. Трансферную стоимость футболиста оценивают в 18 миллионов евро.

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