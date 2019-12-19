    19 декабря 2019, 10:54

    Возросло число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» в Испании

    Алена Макаренко

    Увеличилось число пострадавших в беспорядках около стадиона «Камп Ноу» в Испании во время матча между «Барселоной» и «Реалом». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на 20minutos.es.
    Возросло число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» в Испании

    У стадиона перед 10-м туром чемпионата Испании столкнулись сторонники независимости Каталонии и полицейские.

    За медицинской помощью обратились 60 человек, хотя ранее СМИ говорили о 43 пострадавших. Врачи диагностировали у двух человек переломы. Также двое полицейских получили серьезные травмы, а еще 53 правоохранителя — повреждения средней тяжести.

    Из-за беспорядков матч перенесли, позднее игра завершилась со счетом 0:0.

    Игра между «Барселоной» и «Реалом» прошла 18 декабря. Во время матча к «Камп Ноу» подошли около пяти тысяч сторонников независимости Каталонии. Протестующие поджигали мусорные баки. Полицейские разогнали митингующих, в том числе с помощью резиновых пуль.

    В октябре участники акции протестов в Каталонии выступали против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.