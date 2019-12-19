Возросло число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» в Испании

У стадиона перед 10-м туром чемпионата Испании столкнулись сторонники независимости Каталонии и полицейские.

За медицинской помощью обратились 60 человек, хотя ранее СМИ говорили о 43 пострадавших. Врачи диагностировали у двух человек переломы. Также двое полицейских получили серьезные травмы, а еще 53 правоохранителя — повреждения средней тяжести.

Из-за беспорядков матч перенесли, позднее игра завершилась со счетом 0:0.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» прошла 18 декабря. Во время матча к «Камп Ноу» подошли около пяти тысяч сторонников независимости Каталонии. Протестующие поджигали мусорные баки. Полицейские разогнали митингующих, в том числе с помощью резиновых пуль.

В октябре участники акции протестов в Каталонии выступали против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.