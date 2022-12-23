Спорт 23 декабря 2022, 17:23 Возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола сочли репутационным ударом UEFA выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола РИА «Новости»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщил источник изданию «Чемпионат».

«Для UEFA будет большим репутационным ударом потеря [России] даже при условии нынешней ситуации», — сказал источник.

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По его словам, UEFA не хочет терять членство РФ в составе организации. Союз поддерживает вариант, при котором после снижения спада политического напряжения между странами российский футбол вернется для интеграции в европейский.

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Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола дорогой в никуда.

В конце ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.