23 декабря 2022, 17:23
Возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола сочли репутационным ударом
UEFA выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщил источник изданию «Чемпионат».
«Для UEFA будет большим репутационным ударом потеря [России] даже при условии нынешней ситуации», — сказал источник.
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По его словам, UEFA не хочет терять членство РФ в составе организации. Союз поддерживает вариант, при котором после снижения спада политического напряжения между странами российский футбол вернется для интеграции в европейский.
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Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола дорогой в никуда.
В конце ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
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