Тренер Туктамышевой назвал возможную причину проигрыша на Кубке России

Фигуристка Елизавета Туктамышева откатала первый старт в сезоне с травмой плеча, заявил ее тренер Алексей Мишин. На этапе Кубка России в Сочи спортсменка заняла третье место — победа досталась Анне Щербаковой.

«У нее выскочило плечо, но потихонечку она входит в форму, прибавляет. Сейчас ее стали хвалить уже и за вращения, а если говорить о ее ключевом прыжке — тройном акселе, то он блестящий», — привел ТАСС слова тренера.

Комментируя произвольную программу своей подопечной, Мишин заявил, что были «ошибки по мелочи, непринципиальные». «Мы думаем, что Лиза будет еще расти к чемпионату России», — добавил он.

Туктамышева планирует участвовать в турнире в Минске, затем выступит на этапе Гран-при в Москве и чемпионате страны в Челябинске.

В воскресенье, 25 октября, в Сочи прошел третий этап Кубка России. Женщины представляли произвольную программу. Одна из самых опытных спортсменок, 23-летняя Елизавета Туктамышева, заняла третье место. На втором оказалась 14-летняя Дарья Усачева. Победила 16-летняя Анна Щербакова.