facebook_pixel
    26 октября 2020, 04:54

    Тренер Туктамышевой назвал возможную причину проигрыша на Кубке России

    Кирилл Фролов

    Фигуристка Елизавета Туктамышева откатала первый старт в сезоне с травмой плеча, заявил ее тренер Алексей Мишин. На этапе Кубка России в Сочи спортсменка заняла третье место — победа досталась Анне Щербаковой.
    Тренер Туктамышевой назвал возможную причину проигрыша на Кубке России

    «У нее выскочило плечо, но потихонечку она входит в форму, прибавляет. Сейчас ее стали хвалить уже и за вращения, а если говорить о ее ключевом прыжке — тройном акселе, то он блестящий», — привел ТАСС слова тренера.

    Комментируя произвольную программу своей подопечной, Мишин заявил, что были «ошибки по мелочи, непринципиальные». «Мы думаем, что Лиза будет еще расти к чемпионату России», — добавил он.

    Туктамышева планирует участвовать в турнире в Минске, затем выступит на этапе Гран-при в Москве и чемпионате страны в Челябинске.

    В воскресенье, 25 октября, в Сочи прошел третий этап Кубка России. Женщины представляли произвольную программу. Одна из самых опытных спортсменок, 23-летняя Елизавета Туктамышева, заняла третье место. На втором оказалась 14-летняя Дарья Усачева. Победила 16-летняя Анна Щербакова.