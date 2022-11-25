Спорт 25 ноября 2022, 06:08 «Возлагаем очень большие надежды». Футболист Сантос — о шансах сборной Бразилии победить на ЧМ

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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о шансах бразильской сборной завоевать золотые медали на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Футболиста процитировали «Невские новости».

Первый матч в рамках группового этапа бразильцы сыграют со сборной Сербии.

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«Этот чемпионат мира уже показывает много сюрпризов: например, вчерашний матч между Японией и Германией. Конечно же, мы возлагаем очень большие надежды на нашу сборную, этих игроков», — признался Сантос.

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По его словам, бразильцы мотивированы на победу. Их соотечественники очень надеются, что национальной команде снова удастся стать победителями мундиаля.

«Я, безусловно, болею за свою сборную», — подчеркнул футболист.