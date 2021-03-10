Воспитанник «Барселоны» Деулофеу рассказал, что им интересовались в РПЛ

Воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу рассказал, что им интересовался российский клуб. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным «Газеты.ru», сейчас Деулофеу играет за итальянскую команду «Удинезе», но он не исключает переход в другой клуб в дальнейшем. Футболист рассказал, что получал предложения от Италии, Испании, России, но клубы называть не стал.

«Не исключаю, что могу перейти в РПЛ, но я живу настоящим, а не будущим», — заключил он.